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Над центральной частью Японии пролетел метеорит

Очевидцы увидели в небе "огненный шар" и услышали звук, похожий на взрыв

ТОКИО, 17 декабря. /ТАСС/. Метеорит пролетел над центральными японскими префектурами Миэ и Сидзуока в ночь с четверга на пятницу. Небесное тело зафиксировали стационарные камеры телеканала HNK.

По свидетельствам очевидцев, в небе пролетел "огненный шар", после чего они услышали звук, похожий на взрыв. Также многие жители города Исэ сообщили, что в их домах тряслись окна.

Предполагается, что фрагменты метеорита могли достичь земли. На данный момент у пожарной службы и полиции нет данных о каком-либо ущербе.

Летом прошлого года над Токио пролетал метеорит. После этого два его осколка нашли в жилом районе города Нарасино в соседней со столицей префектуре Тиба.

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