Суд обязал Алека Болдуина предоставить доступ ко всем данным на его телефоне

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Муниципальный суд Санта-Фе (штат Нью-Мексико) удовлетворил ходатайство офиса шерифа округа о предоставлении доступа к данным, хранящимся на телефоне актера и продюсера Алека Болдуина, который в ходе съемок вестерна "Ржавчина" (Rust) в октябре случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Об этом говорится в ордере, поступившем в четверг в распоряжение ТАСС.

Согласно документу, правоохранители теперь имеют право на доступ ко всей информации на телефоне актера, "в том числе - изображениям, видео, электронным письмам, аккаунтам социальных сетей и личным сообщениям". Помимо этого, у правоохранителей есть право на восстановление всех ранее удаленных данных, а также на копирование личных паролей, контактов и истории звонков Болдуина. Номер телефона актера в документе скрыт по соображениям конфиденциальности.

В настоящее время офис шерифа и прокуратура Санта-Фе ведут расследование инцидента, сам актер виновным в произошедшем себя не считает, в интервью телеканалу ABC он заявил, что не ожидает предъявления ему официальных обвинений.