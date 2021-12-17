В якутском городе Олекминске вышли из строя несколько котлов

ЯКУТСК, 17 декабря. /ТАСС/. Два котла из пяти вышли из строя в котельной в городе Олекминске, к котельной подключены 32 жилых дома, где проживают около 500 человек. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства ЖКХ и энергетики Якутии.

"По информации первого заместителя главы Олекминского района Николая Кузнецова, 14 декабря в котельной "ОГАТП" вышли из строя два котла из пяти. В ночь с 15 на 16 декабря после ремонта запустили четвертый котел, однако, несмотря на предпринятые меры, в работе котлов отмечаются нарушения, которые не позволяют наладить стабильный рабочий режим. В настоящее время в работе три котла", - говорится в сообщении.

К котельной подключены 32 жилых дома, в которых проживает около 500 человек, температура в квартирах колеблется от плюлс девяти до плюс 15 градусов.

Для стабильной работы котельной и возможности проведения ремонтных работ принято решение о содействии со стороны ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия)" в предоставлении резервного котла мощностью 1,7 МВт на условиях возмещения. Поручено приступить к установке котла и для оперативного проведения работ наладить посменную круглосуточную работу, добавили в министерстве.