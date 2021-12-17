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СМИ: в результате пожара в Осаке при смерти 27 человек

По данным агентства Kyodo, возгорание произошло в одном из зданий недалеко от железнодорожного вокзала

ТОКИО, 17 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 28 человек пострадали в результате пожара, который произошел в пятницу в западном японском городе Осака. Об этом сообщило агентство Kyodo.

При этом 27 из них находятся в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии сообщают о тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре.

Возгорание произошло на четвертом этаже одного из офисных зданий в оживленном квартале недалеко от главного железнодорожного вокзала города. В здании находятся клиника, салон красоты, школа английского языка и несколько офисов.

На место происшествия прибыли более 30 пожарных. К настоящему времени огонь полностью потушен.

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Япония
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