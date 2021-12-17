На въезде в Уфу произошло три ДТП

УФА, 17 декабря. /ТАСС/. Движение затруднено на въезде и выезде из Уфы из-за трех ДТП - столкнулись порядка 15 автомобилей. Аварии произошли во время дождя, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Башкирии в пятницу.

"Около 08:00 на автодороге Уфа - Оренбург от остановки общественного транспорта "Кафе "Отдых" до "Металлобазы" зарегистрировано три автомобильные аварии, в которых механические повреждения получили около 15 транспортных средств. В настоящее время на месте работают сотрудники столичного полка ДПС ГИБДД и другие экстренные службы. Выясняются обстоятельства произошедшего. Движение на данном участке в обоих направлениях затруднено. Известно, что аварии произошли в условиях дождя", - сказано в сообщении.