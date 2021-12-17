В Приамурье задержали мужчину, угрожавшего ножом полицейским

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Следователи в Амурской области возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, угрожавшего полицейским ножом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

"Следственным отделом по Благовещенску следственного управления СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", - говорится в сообщении.

В региональном управлении МВД России сообщили, что в четверг вечером в полицию от жительницы Благовещенска поступило сообщение о том, что ей угрожает физической расправой мужчина, находящийся в состоянии наркотического опьянения.

"Участковые уполномоченные полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу. Войдя в квартиру, они обнаружили мужчину, который вел себя агрессивно, высказывал угрозы в адрес гражданки. Увидев полицейских, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством злоумышленник, замахнувшись ножом, пошел в сторону сотрудников полиции. Полицейский достал табельное оружие и предупредил гражданина о возможном его применении. Правонарушитель не отреагировал", - сообщили в ведомстве.

В соответствии с федеральным законом "О полиции" участковый в целях защиты и задержания преступника применил оружие, произвел предупредительный выстрел и несколько выстрелов в сторону нападавшего, ранив его, пояснили в СК.

"Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, допрошены жильцы дома. Подозреваемый после оказания ему необходимой медицинской помощи задержан и водворен в изолятор временного содержания. Следователем подготовлено в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в следственном управлении СК по Амурской области.