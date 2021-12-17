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В аварии на трассе "Балтия" под Псковом погиб один человек

Еще четверо пострадали

ПСКОВ, 17 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб, еще четверо получили травмы в результате столкновения нескольких автомобилей на федеральной трассе "Балтия" в Новосокольническом районе Псковской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

"В Новосокольническом районе Псковской области сегодня утром произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. По предварительной информации, в результате столкновения на 491-м км федеральной дороги "Балтия" один человек погиб и четверо получили травмы", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

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