Чиновника в Астраханской области подозревают в превышении должностных полномочий

АСТРАХАНЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Приволжского района Астраханской области, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным управлением СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя комитета по управлению муниципальным имуществом МО "Приволжский район", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2018-го по 2020 год председатель комитета по управлению муниципальным имуществом МО "Приволжский район", превысив свои должностные полномочия, предоставил 39 земельных участков трем индивидуальным предпринимателям для осуществления ими коммерческой деятельности под видом предоставления участков гражданам для строительства индивидуальных жилых домов для собственных нужд.

Уточнятся, что эти незаконные действия подозреваемого привели к тому, что индивидуальные предприниматели получили данные участки на праве аренды без проведения аукциона и по заниженной стоимости, а в последующем признали на них право собственности в упрощенном порядке. На этих участках предприниматели построили индивидуальные жилые дома, которые затем продали физическим лицам.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.