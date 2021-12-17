Почти 400 ДТП с участием каршеринга выявили в Москве в 2021 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Почти 400 аварий с участием каршеринговых автомобилей зарегистрировано в столице за 11 месяцев этого года. В таких авариях погиб 21 человек, почти 500 получили травмы, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

"За 11 месяцев текущего года на территории города Москвы зарегистрировано 397 ДТП с участием каршеринга. 21 человек погиб, 487 получили ранения", - говорится в сообщении.

Всего сотрудники ДПС пресекли более 76 тыс. административных нарушений, совершенных водителями каршеринга. Выявлено 160 водителей, не зарегистрированных в компании-арендодателе или ездивших по подложной регистрации.