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На МЦД-1 и Белорусском направлении МЖД из-за остановки электрички задерживаются поезда

Остановившийся поезд был убран вспомогательным локомотивом

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Пригородная электричка совершила незапланированную остановку на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД), ожидаются задержки на пригородном направлении и МЦД-1. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"Сегодня в 08:45 на участке Фили - Москва-Смоленская Белорусского направления МЖД по техническим причинам совершил незапланированную остановку пригородный поезд №6112 Голицыно-Лобня. В связи с этим прогнозируются задержки пригородных поездов и МЦД-1", - сказали в пресс-службе.

Специалисты МЖД принимают меры для восстановления движения поездов в штатном режиме.

Как добавили в ЦППК, остановившийся поезд был убран вспомогательным локомотивом, путь для других поездов свободен. На время ввода в график интервалы движения будут увеличены, ряд маршрутов будет сокращен.

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