В Приморье депутата приговорили к 4,5 года колонии за хищение 24 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил депутата Находкинской городской думы к четырем годам и шести месяцам колонии за хищение 24 млн рублей при строительстве жилого микрорайона в городе Большой Камень. Об этом в пятницу сообщается на сайте территориального управления Следственного комитета.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении депутата Находкинской городской думы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере"). Суд назначил ему наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в период с июня 2017 года по июль 2018-го подсудимый фактически управлял коммерческой организацией, которая выполняла работы по строительству жилого микрорайона в городе Большой Камень, и организовал хищение денежных средств в размере свыше 24 млн рублей. Организацию возглавляла его супруга. Хищение удалось осуществить путем обмана при выполнении договорных обстоятельств между подконтрольной ему организацией и судоверфью "Звезда".