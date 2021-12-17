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Под Красноярском столкнулись семь автомобилей в двух ДТП

В результате аварий никто не пострадал

КРАСНОЯРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Две аварии произошли на федеральной автодороге "Глубокий обход Красноярска" в Емельяновском районе. В результате столкнулись семь автомобилей, сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"По предварительной информации, сегодня утром на 18-м км глубокого обхода г. Красноярска произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых получили повреждения семь автомобилей, информации о пострадавших не поступало", - сообщили в ведомстве, добавив, что движение осуществляется реверсивно по одной полосе и в ближайшие часы будет восстановлено.

По информации ведомства, в первом ДТП столкнулись два грузовых автомобиля. Двигавшиеся за ними пять автомобилей, стремясь избежать аварии с участниками ДТП, столкнулись между собой.

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