Сотрудник районной больницы в Чувашии подозревается в выдаче сертификатов без вакцинации

ТАСС, 17 декабря. Полиция выявила сотрудника больницы Ибресинского района Чувашии, который подозревается в изготовлении фиктивных сертификатов о вакцинации. Об этом говорится в пятницу в сообщении пресс-службы МВД по республике.

"Сотрудники отдела МВД России по Ибресинскому району получили информацию, что через медицинских работников районной больницы незаконно оформляются подложные медицинские сертификаты о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции. Установлен работник районной больницы, который внес сведения о данных гражданах в медицинские документы и электронные базы", - отмечается в сообщении.

Полицейские выявили и опросили пять граждан, которые получили поддельный медицинский сертификат без фактического вакцинирования. Круг лиц, причастных к указанным фактам, а также другие обстоятельства устанавливаются.

Отделение дознания отдела МВД России по Ибресинскому району возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). За подделку и сбыт сертификата о вакцинации виновным грозит до двух лет лишения свободы, а за покупку и использование документа - до одного года лишения свободы.

С 11 октября все учреждения социально-культурной сферы и общественного питания Чувашии, а также органы власти принимают посетителей только при предъявлении сертификата о вакцинации либо документа, подтверждающего факт перенесенного заболевания. Обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер введена в республике с 11 октября. В их числе работники сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания. Кроме того, требование распространяется для сотрудников сферы обслуживания на объектах торговли, общественного питания, салонов красоты, спа-салонов, соляриев, бань и саун. Обязательной вакцинации, согласно документу, также подлежат работники спортивных учреждений, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, гостиниц, клиентских подразделений финансовых организаций. В декабре введена обязательная вакцинация для граждан старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями и совершеннолетних студентов.