{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование ЧП на шахте "Листвяжная"

Чуприян сравнил ситуацию на угольных шахтах с курением на пороховой бочке

По словам врио главы МЧС, шахты должны быть безопасными для работающих там людей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. В угольных шахтах необходим постоянный мониторинг концентрации метана, а не создание видимости. Об этом заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

На эту тему
Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Он отметил, что шахты должны быть безопасными для работающих там людей. Но и сами горняки не должны игнорировать опасность. "Абсолютно у всех участников должна быть железная производственная дисциплина. В данном случае требуется постоянный честный мониторинг концентрации метана в угольных шахтах, а не создание его видимости. Курить можно и на пороховой бочке, но при этом окурки нужно бросать точно в урну, но никак не рядышком. Все участники процесса - от рядовых исполнителей до руководства - должны это осознавать", - сообщил Чуприян.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошел взрыв метана, что стало причиной гибели 51 человека, включая пятерых горноспасателей, которые пошли на помощь шахтерам.

Теги
РоссияЧуприян, Александр ПетровичКемеровская областьРасследование ЧП на шахте "Листвяжная"
Во Владимирской области изъяли более 700 кг наркотиков
Задержаны два человека
Читать полностью