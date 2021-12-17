Чуприян сравнил ситуацию на угольных шахтах с курением на пороховой бочке

Он отметил, что шахты должны быть безопасными для работающих там людей. Но и сами горняки не должны игнорировать опасность. "Абсолютно у всех участников должна быть железная производственная дисциплина. В данном случае требуется постоянный честный мониторинг концентрации метана в угольных шахтах, а не создание его видимости. Курить можно и на пороховой бочке, но при этом окурки нужно бросать точно в урну, но никак не рядышком. Все участники процесса - от рядовых исполнителей до руководства - должны это осознавать", - сообщил Чуприян.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошел взрыв метана, что стало причиной гибели 51 человека, включая пятерых горноспасателей, которые пошли на помощь шахтерам.