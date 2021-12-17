В Уфе по подозрению в получении взятки задержали замглавы администрации района

УФА, 17 декабря. /ТАСС/. Заместитель главы администрации Октябрьского района Уфы задержан по подозрению в получении взятки. По версии следствия, он требовал почти 200 тыс. рублей от предпринимателя за помощь в ведении бизнеса, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Башкирии в пятницу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Октябрьского района г. Уфы по подозрению в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый потребовал от уфимского предпринимателя взятку в размере почти 200 тыс. рублей за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности, а также за общее покровительство по службе в его пользу. Опасаясь негативных последствий, предприниматель согласился и в конце октября 2021 года передал чиновнику две кофе-машины общей стоимостью более 47 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Чиновник был задержан с поличным в четверг при получении еще 150 тыс. рублей. Сейчас с ним проводятся первоначальные следственные действия, также проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.