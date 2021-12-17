В Саратове задержан второй подозреваемый в поджоге квартиры, где находились няня и ребенок

ТАСС, 17 декабря. Второй подозреваемый в поджоге двери квартиры в Саратове, где находились няня и ребенок, задержан и доставлен из Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"В ходе комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных следователями СК совместно с полицейскими, установлен второй подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии он был доставлен с территории Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

5 июня неизвестный поджег входную дверь одной из квартир дома на улице Шелковичной, где в тот момент находилась двухлетняя девочка с няней. Из загоревшейся после этого квартиры женщину с ребенком спасли прибывшие на место пожарные. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 - п. "а, в, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка, совершенное общеопасным способом").

Накануне был задержан еще один подозреваемый в поджоге - 34-летний житель Саратова.

СК намерен ходатайствовать об избрании обоим подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в пресс-службе ведомства. Продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательств.