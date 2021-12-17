В московском общежитии задержали сторонника ИГ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Правоохранители задержали сторонника "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) за попытку завербовать студентов МИРЭА в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

"Сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий пресечена деятельность сторонника международной террористической организации "Исламское государство", предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что гражданин среднеазиатской республики, являясь студентом РТУ-МИРЭА, неоднократно оправдывал деятельность сторонников международной террористической организации и пропагандировал их идеологию в интернете. Кроме того, он распространял материалы, направленные на формирование негативного отношения к традиционным формам ислама, а также иным религиям, призывал к ведению вооруженной борьбы для установления халифата на территории Ирака и Сирийской Арабской Республики силами МТО "ИГ".