ФСБ задержала сторонника неонацистов, готовившего преступление против журналиста

ТАСС, 17 декабря. ФСБ задержала в Ростовской области сторонника неонацистской радикальной молодежной группировки "МКУ", готовившего насильственную акцию в отношении журналиста. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД в Ростовской области задержан гражданин России 1979 года рождения, причастный к подготовке по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки "МКУ", гражданина Украины Егора Краснова, к насильственной акции в отношении представителя российских СМИ, специализирующегося на подготовке журналистских материалов по украинской проблематике", - сообщили в ФСБ.

Как отметили в ЦОС, у задержанного изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи и личные записи с инструкциями по их сборке и применению, а также значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.