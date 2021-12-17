Следователь не допустил гражданских медиков к ректору "Шанинки" в СИЗО

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Следователь МВД не допустил гражданских медиков в СИЗО к ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") для оценки его состояния здоровья. Об этом ТАСС сообщил член ОНК Александр Хуруджи, посетивший ученого в СИЗО.

"Следователь ответил отказом на просьбы о допуске гражданских врачей к ректору Зуеву", - сказал правозащитник. Ранее он сообщил о ходатайстве адвокатов о допуске к ректору гражданских врачей и о том, что администрация СИЗО не против прихода медиков, однако этот вопрос нельзя решить без разрешения следствия.

Зуев переведен в "Матросскую Тишину" и помещен в медсанчасть этого изолятора для того, чтобы медики смогли проанализировать состояние его здоровья. По словам правозащитников, состояние Зуева постоянно ухудшается, у него есть проблемы с давлением и сердечно-сосудистой системой.

Незадолго до ареста Зуеву сделали операцию на сердце.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они, кроме последней, содержатся под стражей. Крючкова признала вину и переведена под домашний арест.