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В Махачкале произошел взрыв газа в здании медицинского колледжа

В результате ЧП никто не пострадал

МАХАЧКАЛА, 17 декабря. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси с последующим горением произошел в здании республиканского многопрофильного медицинского колледжа в Махачкале. Проведена эвакуация людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о том, что в Махачкале по пр. Шамиля, 1 "б", в пристроенном двухэтажном здании республиканского многопрофильного медицинского колледжа произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением. В 11:24 по прибытии пожарного расчета горением было охвачено помещение на площади 35 кв. м. Разрушений нет, выбиты стекла. Проведена эвакуация, в 11:30 пожар локализован", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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