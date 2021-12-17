Почти 150 кг героина изъяли у ОПГ в Челябинской области

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов изъяли почти 150 кг героина у членов этнической преступной группы, которая торговала наркотиками в центральной России и на Урале. Об этом заявил в пятницу глава МВД России Владимир Колокольцев.

"В Челябинской области задержаны члены этнической преступной группы. Ими был организован канал сбыта героина в особо крупном размере. Его реализация осуществлялась на территории Центрального и Уральского федеральных округов. В общей сложности изъято почти 150 кг героина", - процитировали министра в пресс-центре ведомства.

В МВД добавили, что наркотики реализовывали через тайники-закладки. "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские в Челябинске задержали двоих граждан, уроженцев государства ближнего зарубежья, у которых изъяли более 300 граммов героина. По имеющейся информации, они выполняли роли так называемых кладовщиков и забирали крупные партии товара из тайников в лесных массивах пригорода для последующего сбыта через сеть закладчиков", - сказали в ведомстве.

Кроме того, в Самарской области при перевозке наркотиков в Челябинск полицейские задержали предполагаемого межрегионального курьера. В обшивке салона автомобиля, в котором он ехал, нашли около 10 кг героина. Также в частном доме мужчины в Раменском городском округе в Подмосковье были проведены обыски. Полицейские нашли тайники в подвале и в потолке, из них изъят героин - более 141 кг. В этом же доме задержан еще один предполагаемый участник группы.

Возбуждены уголовные дела (ст. 30 и 228.1 УК РФ), подозреваемые арестованы.