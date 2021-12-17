Суд в Петербурге взыскал 350 тыс. рублей с мужчины, который сбил на моноколесе ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к обязательным работам мужчину, сбившего летом на моноколесе ребенка в Красносельском районе Петербурга. Кроме того, с осужденного взыскано 350 тыс. рублей компенсации морального вреда, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

"[Вадим Далецкий] признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 30 июня Далецкий, двигаясь на электрическом моноколесе по пешеходному тротуару на улице Пограничника Гарькавого, совершил наезд на несовершеннолетнего. Ребенок получил серьезные телесные повреждения.

Осужденному назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ. Кроме того, с мужчины взыскали 350 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.