Экс-главу Волгодонска снова будут судить по делу о превышении полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 декабря. /ТАСС/. Бывшего главу города Волгодонска Виктора Мельникова, до 2017 года возглавлявшего Волгодонской район Ростовской области, будут судить по еще одному уголовному делу о превышении должностных полномочий, сообщается в пятницу на сайте Следственного комитета РФ.

13 декабря Волгодонский городской суд приговорил чиновника к двум годам условно за подстрекательство к превышению должностных полномочий при приемке фактически невыполненных работ по заключенным контрактам на ремонт трех городских автодорог.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Волгодонского района Виктора Мельникова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2015 году обвиняемый, будучи главой Волгодонского района, заключил контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома, квартиры в котором предназначались для детей-сирот. В дальнейшем, несмотря на нарушения строительных норм, он подписал акты приема-передачи квартир без проведения экспертизы.

"В ходе эксплуатации жилого дома указанные нарушения привели к прорыву и затоплению подполья сточными водами, образованию плесени и грибка на деревянных конструкциях технического подполья и стенах, а нарушения в части монтажа электрокабельной системы при коротком замыкании могли привести к возгоранию деревянных несущих строительных конструкций", - уточняется в сообщении СК РФ.

По информации Волгодонского районного суда, уголовное дело в отношении Мельникова уже поступило в суд.