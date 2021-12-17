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Расследование ЧП на шахте "Листвяжная"

Титов призвал усилить подходы по выполнению законов после взрыва на "Листвяжной"

Требования, которые существуют, достаточны для того, чтобы не было катастроф, считает бизнес-омбудсмен

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что необходимо усилить подходы по выполнению существующих законов, связанных с безопасностью, после взрыва на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом он в пятницу сообщил журналистам на полях съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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"Не надо никому повышать ответственность в рамках государства, потому что сегодня требования, которые существуют, технические, требования безопасности, прописанные в бумагах, законах, утвержденные нашим парламентом - они достаточны для того, чтобы у нас не было таких случаев, катастроф. Другой вопрос, что нужно повышать правоприменение и необходимо здесь делать более серьезными подходы по выполнению существующих законов", - сказал Титов.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошел взрыв метана, что стало причиной гибели 51 человека, включая пятерых горноспасателей, которые пошли на помощь шахтерам.

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РоссияТитов, Борис ЮрьевичРасследование ЧП на шахте "Листвяжная"
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