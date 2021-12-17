Спасатели подняли 20 человек из затопленной шахты на севере Китая

ПЕКИН, 17 декабря. /ТАСС/. Китайские спасатели помогли выбраться 20 рабочим, заблокированным в затопленной шахте в провинции Шаньси на севере КНР. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, 20-го рабочего подняли на поверхность в 17:55 по местному времени (12:55 мск). В операции приняли участие порядка 400 спасателей.

Инцидент произошел в среду на шахте в городе Сяои. Добыча угля на ней велась нелегально. В четверг китайские СМИ сообщили, что в шахте из-за затопления оказались заблокированы 22 человека. В пятницу утром агентство Синьхуа проинформировало о 21 шахтере, оказавшемся в ловушке под землей. На данный момент информация еще об одном рабочем не уточняется.

В связи с инцидентом полиция задержала семь человек.

По данным Управления безопасности горных работ КНР, в 2020 году в Китае произошли 434 несчастных случая на шахтах, в результате которых погибли 573 человека. Эти показатели уменьшились примерно на 20% по сравнению с предшествующим годом.