Сотруднице Самарского пансионата для детей-инвалидов назначили условный срок за истязания

САМАРА, 17 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил сотрудницу ГБУ Самарской области "Самарский пансионат для детей-инвалидов" к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год за истязание воспитанников, сообщается на сайте СК РФ.

"Собранные следственными органами СК РФ по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора сотруднице ГБУ Самарской области "Самарский пансионат для детей-инвалидов". Она признана судом виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание, совершенное в отношении двух или более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии"), ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год, а также штраф в доход государства", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в апреле 2021 года сотрудница, работая санитаркой в пансионате для детей-инвалидов, применяла в отношении трех несовершеннолетних воспитанников способы воспитания, причинявшие им физические и моральные страдания, передает СК. Так, женщина привязывала детей к кроватям лоскутами ткани, а также наносила им побои в область головы, туловища и конечностей.

Как сообщал ТАСС, нарушения прав детей выявила региональная прокуратура. Тогда же директор пансионата Елена Китаева, не дожидаясь результатов проверки, написала заявление об увольнении по собственному желанию, которые было удовлетворено. В начале мая органы полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее воспитание несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением"). В середине мая также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").