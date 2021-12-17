На Кубани школьница ударила ножом одноклассника

КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. Отдел МВД по Ейскому району организовал проверку после того, как восьмиклассница одной из школ ударила ножом одноклассника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В пятницу в соцсетях региона появилась информация о том, что восьмиклассница из города Ейска ударила ножом одноклассника. По информации пользователей социальных сетей, конфликт образовался на почве того, что мальчик посмеялся над обесцвеченными бровями девушки.

"В отделе МВД по Ейскому району материал зарегистрирован, по данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД.