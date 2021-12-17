В Свердловской области криминального авторитета обвинили в экстремизме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Свердловской области задержали мужчину, которому предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии и организации деятельности экстремистской организации. Он арестован, сообщил журналистам руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СК по Свердловской области Дмитрий Аникин.

"Следствие СК России обратилось в Ленинский районный суд города Екатеринбурга с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные СК материалы, заключил обвиняемого под стражу", - сказал Аникин.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии") и ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").

По версии следствия, фигурант, отбывая наказание в виде лишения свободы в одной из колоний Свердловской области, организовал там деятельность признанного экстремистским движения криминальной направленности. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый с целью укрепления своего положения в преступной иерархии организовал на территории исправительной колонии изготовление и распространение предметов с изображением символики экстремистского движения, а также финансирование деятельности этого движения. При этом, как полагает следствие, фигурант реализовывал идеологические, нормативно-регулирующие и дисциплинарные функции лица, занимающего высшее положение в преступной.

Противоправные факты установлены в результате оперативной работы, проведенной сотрудниками ФСИН России, сотрудниками оперативного управления регионального ГУФСИН, управления собственной безопасности ГУФСИН РФ по Свердловской области, оперативными сотрудниками УФСБ по Свердловской области и полиции, при силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии.