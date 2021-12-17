Индонезия выдала России замгендиректора компании, обвиняемого в коммерческом подкупе

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россиянин Александр Васюк, подозреваемый в коммерческом подкупе, депортирован из Индонезии в Россию. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Из Индонезии в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортирован Александр Васюк, который обвиняется в коммерческом подкупе", - сказала она.

По словам Волк, в 2017 году Васюк, занимая должность замгендиректора строительной компании, требовал от руководителей субподрядной организации купить и передать ему строительные материалы для личных целей, а также построить частный дом. При этом в случае отказа он угрожал не подписать акты выполненных работ и задержать оплату по договору.

В связи с тем, что мужчина покинул Россию, в 2019 году ему заочно было предъявлено обвинение (ч. 7 ст. 204 УК РФ). В 2020 году он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Задержан Васюк в Индонезии.