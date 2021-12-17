Самолет Москва - Ноябрьск сел на запасном аэродроме в Тюмени по технической причине

ТАСС, 17 декабря. Самолет авиакомпании "Ямал", следовавший рейсом Москва - Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ), вынужденно приземлился на запасном аэродроме в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"17 декабря 2021 года в 15:46 (13:46 мск) воздушное судно авиакомпании "Ямал", выполнявшее регулярный рейс сообщением Москва (Домодедово) - Ноябрьск, по технической причине произвело посадку на запасной аэродром в аэропорту Тюмени. Причина неисправности устанавливается", - говорится в сообщении.

На борту судна находились 44 пассажира, в том числе двое детей. Никто не пострадал. В пресс-службе уточнили, что вследствие неприбытия самолета в аэропорт назначения задерживается регулярный обратный рейс.

Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.