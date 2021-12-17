Челябинскому депутату Аракеляну изменили меру пресечения на запрет определенных действий

ЧЕЛЯБИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска в пятницу изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий депутату Законодательного собрания Челябинской области Арману Аракеляну. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

5 марта Аракелян был арестован по обвинению в даче взятки имуществом на 185 тыс. рублей за то, чтобы утаить дефекты при проведении дорожных работ, допущенные возглавляемой им фирмой (пункты "а", "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере"). Позже меру пресечения заменили на домашний арест.

"По итогам судебного заседания суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства следователя, Аракеляну А. Э. изменена мера пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий с возложением обязанности самостоятельно являться по вызовам следователя не позднее суток с момента уведомления посредством телефонной связи, в случае отсутствия уважительных причин", - сказано в сообщении.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

По версии следствия, в 2019 году Аракелян, возглавляя фирму, вместе с соучастниками дал взятку в виде оргтехники на сумму более 185 тыс. рублей двум сотрудникам организации, контролировавшей ведение дорожных работ. Имущество было передано за то, чтобы контролирующие лица не принимали никаких мер по выявленным нарушениям.