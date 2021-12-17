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Два человека пострадали при столкновении четырех машин на трассе в Коми

Движение на данном участке затруднено

СЫКТЫВКАР, 17 декабря. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате автомобильной аварии на трассе Ухта - Дальний в Республике Коми, где столкнулись четыре машины, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД МВД по региону.

"По предварительным данным, "Нива" буксировала "Газель", затем что-то произошло и "Газель" вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем Lada X-Ray. Затем в Lada X-Ray въехал автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали два человека, данные по ним уточняются", - сообщили ТАСС в управлении ГИБДД.

Движение на данном участке затруднено, сотрудники ГИБДД на месте выясняют обстоятельства аварии и регулируют движение. В социальных сетях Ухты рекомендуют автолюбителям избегать движения по этому участку, ехать в объезд - пробка в результате аварии растянулась до поселка Озерный, что в пяти километрах от Ухты.

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