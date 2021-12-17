Дебошир получил обязательные работы за разбитый иллюминатор на рейсе Стокгольм - Москва

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к 30 часам обязательных работ дебошира, разбившего стекло иллюминатора в самолете рейсом Стокгольм - Москва. Об этом ТАСС сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 30 часов обязательных работ", - сообщила Марковская.

Вечером 7 ноября во время полета авиарейса Стокгольм - Москва один из пассажиров, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, стал ругаться, кричать, бить по креслам и иллюминатору. В результате во время рулежки после посадки он разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора и поранил руку.

Дебоширом оказался житель Белгорода 1980 года рождения. Он обвинялся в хулиганстве. Полицией в отношении него был составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).