В Смоленске ректора университета заключили под стражу

ТАСС, 17 декабря. Суд заключил под стражу ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца, который совместно с директором структурного подразделения подозревается в присвоении и растрате более 1,5 млн рублей из средств учебного заведения. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении ректора учебного заведения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее следователи задержали Греца, а также директора структурного подразделения по делу о присвоении и растрате более 1,5 млн рублей из средств учебного заведения, возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

По версии следствия, с июня 2020 года по июнь 2021-го фигуранты дела похитили более 1,5 млн рублей. Из них около 800 тыс. рублей были незаконно переведены на счета аффилированной фирмы за фактически невыполненные работы по ремонту. Также на счета этой фирмы перечислялись 600 тыс. рублей сверх ранее заключенного госконтракта, на эти деньги в дальнейшем было приобретено сантехническое оборудование для установки в доме ректора. Также на территории Смоленского государственного университета спорта была обнаружен майнинговая ферма, незаконно подключенная к сетям вуза. Ущерб от ее организации, нанесенный образовательному учреждению, составил более 5 млн рублей.