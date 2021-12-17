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Мужчина устроил стрельбу из охолощенного автомата в Калининграде

Полиция возбудила уголовное дело

КАЛИНИНГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу в воздух в Калининграде из охолощенного автомата Калашникова. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщила в пятницу пресс-служба областного УМВД.

"Мужчина объяснил свой поступок тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - говорится в сообщении пресс-службы.

О том, что прошедшей ночью в городе была слышна стрельба в полицию сообщила жительница дома по ул. Фрунзе в областном центре. Прибывшая следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и опросила возможных очевидцев. Полицейские также изучили записи с камер видеонаблюдения. Стражи порядка установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний житель Гвардейска, находившийся в ночь происшествия у родственников в Калининграде. Полицейские определили, где находится подозреваемый. Он был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району при силовой поддержке ОМОН в родном городе.

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