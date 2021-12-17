Курская таможня возбудила дело по факту валютных махинаций на $11,8 млн

КУРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Отделение дознания Курской таможни возбудило уголовное дело по факту перевода $11,8 млн за границу с использованием подложных документов о ввозе товара из Белоруссии в Россию, сообщила пресс-служба таможни.

"Отделением дознания Курской таможни возбуждено уголовное дело по факту перевода $11,8 млн за границу на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов", - говорится в сообщении.

По данным Курской таможни, зарегистрированное в московском регионе ООО, в 2017 году перечислило по внешнеторговому контракту фирме из Гонконга более $13,3 млн за поставку хозяйственных товаров. В Россию же был ввезен товар на $1,5 млн, на сумму свыше $11,8 млн в банк были представлены документы о ввозе товаров из Белоруссии. В ходе проверки сотрудники Курской таможни выявили, что данные документы являются подложными.

"Указанные товары в Российскую Федерацию не ввозились. Общая сумма невозвращенных в РФ денежных средств в иностранной валюте, уплаченных нерезиденту за не ввезенный на территорию РФ товар, в рублевом эквиваленте составила 872,7 млн рублей", - добавили в пресс-службе таможни.

Как отметил замначальника таможни Дмитрий Илюхин, уголовное дело для дальнейшего разбирательства передано в следственные органы МВД России.