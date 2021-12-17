Суд продлил арест экс-зампреда правительства Коми Порядина по делу о хищении 85 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 17 декабря. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд продлил содержание под стражей бывшему первому заместителю председателя правительства Республики Коми - руководителю администрации главы региона Михаилу Порядину, который обвиняется в хищении 85 млн рублей, сообщается на сайте суда.

"Постановлением Сыктывкарского городского суда от 17 декабря удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порядина М. Ю., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Хищение в особо крупном размере"). <...> Порядину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения 85 млн рублей, вину в совершении инкриминируемого преступления он не признал. Постановлением суда мера пресечения продлена по 20 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

По версии следственного управления СК РФ по Коми, Порядин с 2018 по 2020 год, действуя группой по предварительному сговору с иными лицами, похитил денежные средства, поступившие на счета благотворительного Фонда содействия развитию волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи "Патриот", на общую сумму не менее 85 млн рублей.

Предыдущий адвокат Порядина Владислав Коснырев отмечал, что задержание и арест его подзащитного произведены в рамках уголовного дела политтехнолога Максима Минеева. Он с мая 2021 года находится в СИЗО. На тот момент адвокат Минеева Станислав Туркин отмечал, что потерпевшим по делу проходит ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК". По предварительным данным, выделенные предприятием 1,2 млн рублей на благотворительные цели были похищены. Порядин при рассмотрении его жалобы на арест в Верховном суде Коми 11 ноября сообщал, что не виновен и его оклеветали.