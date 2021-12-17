Полицейские изъяли у жительницы Калининградской области более 5 кг наркотиков

КАЛИНИНГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Полицейские изъяли более 5 кг наркотических средств у жительницы города Светлого Калининградской области. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба УМВД России по региону.

"В ходе оперативных мероприятий при осмотре придомовой территории и жилища 50-летней жительницы города Светлого сотрудники отдела наркоконтроля обнаружили 155 кустов наркотической конопли. Большая часть растений была уже срезана и подготовлена для приготовления наркотических средств", - сказали в пресс-службе.

Общая масса изъятого превысила 5 кг, уточнили полицейские.

Следственным отделом ОМВД России по Светловскому городскому округу в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотиков в крупном размере"). Ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет.