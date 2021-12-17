СК просит отправить под домашний арест главу межрайонной налоговой инспекции № 3 Москвы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет требует отправить под домашний арест главу налоговой инспекции № 3 Москвы Марину Чайко по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в Пресненском суде столицы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Марине Чайко. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - сказали в суде.

Накануне источник ТАСС сообщил, что глава межрайонной налоговой инспекции № 3 Москвы задержана по подозрению в должностном преступлении. По его словам, у нее проведены обыски, в том числе в служебном кабинете, в ходе которых обнаружена крупная сумма наличных денег.