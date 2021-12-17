Суд арестовал экс-владельца компании "Русский продукт" и банка БКФ Миримскую

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал экс-владельца компании "Русский продукт" и банка БКФ Ольгу Миримскую обвиняемую в даче взятки. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой по ч. 5 статьи 291 УК РФ Миримской Ольги Михайловны удовлетворено судом. Срок ареста установлен до 15 февраля 2022 года", - сказал собеседник агентства.

Миримской вменяют дачу крупной взятки в 2017 году следователю подмосковного управления СК Юрию Носову, участвовавшему в деле, где она была потерпевшей.

Ольга Миримская - российский предприниматель, банкир. Основатель компании "Русский продукт", президент банка БКФ. В 2015 году журнал Forbes включил Миримскую в рейтинг 100 богатейших женщин России. Ее состояние оценили в 100 миллионов долларов, что позволило предпринимательнице занять 22-е место.