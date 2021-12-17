Руководителя президентского кадетского училища арестовали на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Начальника ФГКОУ "Ставропольское президентское кадетское училище" арестовали в Ставрополе по подозрению в превышении полномочий и вымогательстве взятки. Арест избран сроком до 2 февраля 2022 года, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Промышленного районного суда города.

"Избрана мера пресечения начальнику ФГКОУ "Ставропольское президентское кадетское училище". <...> Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

По данным суда, начальник кадетского училища обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в крупном размере, сопряженном с вымогательством.

Согласно ходатайству следствия, мужчина причинил ущерб государству на сумму более 139 тыс. рублей, злоупотребление должностными полномочиями повлекло "нарушение прав воспитанников училища на образование". Также, по версии следствия, он получил взятку в размере 345 тыс. рублей. Иные подробности дела судом не сообщаются.