В Петербурге загорелся строящийся на заводе "Северная верфь" корабль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Возгорание произошло вечером в пятницу на строящемся на "Северной верфи" корабле в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Загорелся строящийся корабль, который находится на стапелях", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС на городской станции скорой медицинской помощи, в результате инцидента пострадали три человека. "Состояние одного мужчины оценивается как средней степени тяжести, двух остальных - как удовлетворительное", - рассказал собеседник агентства.

Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах города, горящий корабль еще не передан флоту. "Корабль строится, он не передан ВМФ, экипажа у него нет", - сказал он.

На "Северной верфи" в настоящее время строятся корветы "Гремящий" и "Проворный". Основу вооружения корветов составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут". Завод "Северная верфь" занимается военным и гражданским судостроением, входит в Объединенную судостроительную корпорацию.