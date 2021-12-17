В ОСК сообщили, что пожар произошел на строящемся корвете проекта 20385

ТАСС, 17 декабря. Пожар произошел на корвете проекта 20385, строящемся на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"На заводе "Северная верфь" произошло возгорание на строящемся заказе - корвете проекта 20385", - сказал представитель ОСК.

По его словам, в настоящее время силами противопожарной команды и МЧС принимаются все меры по локализации пожара и тушению.

"Будет назначена комиссия для выяснения всех обстоятельств инцидента", - добавили в ОСК.

В региональном управлении МЧС сообщили, что пожар тушат 89 человек и 22 единицы техники.

По данным источника в медслужбах, пострадали двое пожарных.

"При тушении пожара травмированы двое пожарных. Они госпитализированы с ожогами. Состояние одного тяжелое, второго - средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадали помощник начальника караула и пожарный пожарно-спасательной части №91. Оба пожарных госпитализированы во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС РФ. У них ожоги тела и конечностей.

Источник в экстренных службах добавил, что пожару присвое повышенный ранг сложности.

"Площадь возгорания составляет 800 кв. м. Пожару присвоен ранг № 4, наивысший для Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.

В тушении участвуют 168 человек и 42 единицы техники.