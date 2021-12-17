На украинской шахте "Надия" произошел обвал породы

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Обвал породы произошел на государственной шахте "Надия" во Львовско-Волынском угольном бассейне на Украине. В результате происшествия один человек погиб, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Наш" глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"В 17:45 (18:45 мск) на шахте "Надия" случился обвал породы, один шахтер погиб", - проинформировал он.

В свою очередь депутат от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук уточнил, что в ходе обвала засыпало троих шахтеров, двое из них выжили.