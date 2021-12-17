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Пожар на корвете "Проворный" в Петербурге
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Пожар на строящемся корвете "Проворный" повредил ходовую рубку

Также, по словам источника ТАСС, пострадала башенно-мачтовая конструкция
© Валентин Егоршин/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Пожар, возникший на корвете проекта 20385 "Проворный", который строится на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, повредил ходовую рубку и башенно-мачтовую конструкцию. Об этом сообщил в пятницу источник в кораблестроительной отрасли.

"В результате пожара, возникшего на строящемся корвете "Проворный", пострадали ходовая рубка главного командного поста и башенно-мачтовая конструкция", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) ТАСС сообщили, что на заводе "Северная верфь" произошло возгорание на строящемся заказе - корвете проекта 20385". В ОСК отметили, что в настоящее время силами противопожарной команды и МЧС принимаются все меры по его локализации и тушению. Для выяснения всех обстоятельств инцидента будет назначена комиссия.

"Проворный" - корвет с управляемым ракетным вооружением ВМФ, второй в серии корветов проекта 20385. Передача флоту корвета запланирована на конец 2022 года. Корабль войдет в состав Объединенного командования сил на северо-востоке России и будет базироваться на Камчатке.

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РоссияСанкт-ПетербургПожар на корвете "Проворный" в Петербурге
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