Что известно о пожаре на корвете в Санкт-Петербурге

Возгорание на строящемся на "Северной верфи" корабле в Санкт-Петербурге произошло вечером 17 декабря. В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что речь идет о корвете проекта 20385 "Проворный". По разным данным, в результате пожара пострадали от двух до трех человек.
ТАСС собрал все, что известно о происшествии.
Что произошло
- Пожару присвоили наивысший ранг сложности. Площадь возгорания составляет 800 кв. м. В его тушении участвуют 168 человек и 42 единицы техники.
- На городской станции скорой медицинской помощи сообщили о трех пострадавших: состояние одного из них врачи оценивают как средней степени тяжести, двух остальных - как удовлетворительное.
- В свою очередь источник в медслужбах сообщил о двух пострадавших - ими оказались пожарные. Их доставили в больницу с ожогами, состояние первого тяжелое, второго - средней тяжести. По словам собеседника ТАСС, речь идет о помощнике начальника караула и пожарном пожарно-спасательной части № 91.
- В результате пожара пострадали ходовая рубка главного командного поста и башенно-мачтовая конструкция корабля.
- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов взял под свой контроль координацию городских и чрезвычайных служб, задействованных при тушении.
- В ОСК сообщили, что назначат комиссию для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Что известно о корабле
- "Проворный" - корвет с управляемым ракетным вооружением ВМФ, второй в серии корветов проекта 20385. Передача флоту корвета запланирована на конец 2022 года. Корабль войдет в состав Объединенного командования сил на северо-востоке России и будет базироваться на Камчатке.
- Корветы проекта 20835 - разработка ЦМКБ "Алмаз", модернизация базового проекта с усиленным зенитно-ракетным и противокорабельным вооружением. Они предназначены для обнаружения и уничтожения подлодок и кораблей противника, высадки десанта и решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Водоизмещение составляет 2,2 тыс. тонн, дальность плавания 3,5 тыс. миль, автономность - 15 суток. Оснащены универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", зенитным ракетным комплексом "Редут" и противолодочным комплексом "Пакет".
- "Северная верфь" (первое название - Путиловская) - судостроительное предприятие, основанное в 1912 году. Завод занимает одно из ведущих мест в отрасли, выпустив за свою историю свыше 600 надводных кораблей и судов. Помимо "Проворного" на заводе также строится корвет "Гремящий".