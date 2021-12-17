Что известно о пожаре на корвете в Санкт-Петербурге

Возгорание на строящемся на "Северной верфи" корабле в Санкт-Петербурге произошло вечером 17 декабря. В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что речь идет о корвете проекта 20385 "Проворный". По разным данным, в результате пожара пострадали от двух до трех человек.

ТАСС собрал все, что известно о происшествии.

Что произошло

Пожару присвоили наивысший ранг сложности. Площадь возгорания составляет 800 кв. м. В его тушении участвуют 168 человек и 42 единицы техники.

На городской станции скорой медицинской помощи сообщили о трех пострадавших: состояние одного из них врачи оценивают как средней степени тяжести, двух остальных - как удовлетворительное.

В свою очередь источник в медслужбах сообщил о двух пострадавших - ими оказались пожарные. Их доставили в больницу с ожогами, состояние первого тяжелое, второго - средней тяжести. По словам собеседника ТАСС, речь идет о помощнике начальника караула и пожарном пожарно-спасательной части № 91.

В результате пожара пострадали ходовая рубка главного командного поста и башенно-мачтовая конструкция корабля.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов взял под свой контроль координацию городских и чрезвычайных служб, задействованных при тушении.

В ОСК сообщили, что назначат комиссию для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Что известно о корабле