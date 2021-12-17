Прокуратура Петербурга проводит проверку по факту пожара на "Северной верфи"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку на заводе "Северная верфь" в связи с пожаром на строящемся корвете "Проворный".

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Надзорное ведомство установит причины, способствовавшие произошедшему, а также даст оценку соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности", - сказано в сообщении.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления СК на транспорте ТАСС сообщили, что на месте происшествия работают следователи. "Организована доследственная проверка", - сообщил собеседник агентства.