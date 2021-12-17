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Прокуратура Петербурга проводит проверку по факту пожара на "Северной верфи"

Ведомство намерено дать оценку соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку на заводе "Северная верфь" в связи с пожаром на строящемся корвете "Проворный".

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Надзорное ведомство установит причины, способствовавшие произошедшему, а также даст оценку соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности", - сказано в сообщении.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления СК на транспорте ТАСС сообщили, что на месте происшествия работают следователи. "Организована доследственная проверка", - сообщил собеседник агентства.

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РоссияСанкт-Петербург
Пожар на корвете "Проворный" в Петербурге
Что известно о пожаре на корвете в Санкт-Петербурге
Что известно о пожаре на корвете в Санкт-Петербурге
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