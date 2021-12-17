Число пострадавших в ДТП с участием автобуса в Чувашии возросло до 10

ТАСС, 17 декабря. Количество пострадавших в аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, которая произошла в пятницу в Мариинско-Посадском районе в Чувашии, увеличилось до 10 человек. Двое из них госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших, в том числе водителе автобуса. Водитель легкового автомобиля погиб.

"На данный момент 10 пострадавших. Двое из них госпитализированы", - сказала собеседница агентства.

По информации МВД по Чувашии, авария произошла около 11:50 мск на 21-м километре автодороги Волга - Марпосад в Мариинско-Посадском районе Чувашии. Столкнулись автомобиль Volkswagen Sharan и автобус ПАЗ, следовавший по маршрут № 222 Новочебоксарск - Мариинский Посад.

В салоне рейсового автобуса в момент столкновения находились порядка 20 человек. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.