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На свадьбе в Пакистане восемь человек погибли, девять пострадали

По данным местной полиции, автобус наехал на толпу людей, собравшихся во дворе дома новобрачных

ТАСС, 18 декабря. Автобус врезался в толпу людей во время празднования свадьбы в пакистанской провинции Пенджаб, в результате восемь человек погибли, еще девять получили различные травмы. Об этом в субботу сообщает агентство "Синьхуа".

По данным местной полиции, потерявшее управление транспортное средство наехало на толпу людей, собравшихся во дворе дома новобрачных. Спасатели и местные жители доставили раненых и тела погибших в ближайшую больницу.

Как сообщает агентство, число жертв может возрасти, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать сильный туман. Водитель скрылся с места происшествия, стражи правопорядка возбудили против него уголовное дело и конфисковали автобус.

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