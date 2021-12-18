МВД сообщило, что почти каждый 11 случай падения детей из окон заканчивается гибелью

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 640 сообщений о падении детей из окон поступило в органы внутренних дел в России за шесть месяцев текущего года, почти каждый 11 случай из них смертельный. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"По итогам 6 месяцев 2021 года в органы внутренних дел поступило 646 сообщений по фактам падения несовершеннолетних из окон, из которых 61 закончился смертельным исходом", - сказал собеседник агентства.

По данным МВД, по сравнению с первым полугодием прошлого года ситуация с числом несчастных случаев практически не изменилась (в 2020 году - 644 факта падения детей из окон). При этом количество погибших немного увеличилось - с 56 в прошлом году до 61 в 2021 году.

МВД ведет статистику падения детей из окон с первого полугодия 2020 года. Отчетность по возрасту пострадавших при данных обстоятельствах не предусмотрена.